Галле, Германия, , 15:08 — REGNUM Возле синагоги города Галле в Германии 9 октября произошло несколько выстрелов. Об этом городское отделение полиции сообщило на странице в соцсети Twitter.

По предварительным данным, в результате перестрелки были убиты два человека. К месту происшествия стянуты силы правопорядка. Сообщается, что предполагаемые преступники скрылись на автомобиле.

Также было опубликовано сообщение, что задержан один человек. Несмотря на это полиция призывает местных жителей не выходить на улицы.