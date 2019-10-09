Москва, , 15:00 — REGNUM В Москве 9 октября нашли тело 80-летнего советского и российского геолога Владимира Ларина, сообщает газета «Московский комсомолец».

По данным СМИ, Ларина обнаружили с огнестрельным ранением груди в доме на улице Удальцова.

По предварительной информации, смерть имеет некриминальный характер. Не так давно у учёного диагностировали онкологическое заболевание. Мужчина мучился от болей, плохо себя чувствовал, с трудом разговаривал.

Газета выяснила, что утром перед ЧП геолог достал из сейфа охотничье ружьё. Позже на балконе родственники обнаружили тело.

Уточняется, что у близких погибшего нет претензий к медикам.