Ижевск, , 14:46 — REGNUM В Крыму задержали жителя Ижевска, который находился в розыске с 2015 года по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, четыре года назад мужчина выдал себя за сотрудника компании по продаже квартир в строящихся домах. Одному из жителей города он пообещал квартиру в строящемся доме через полгода после внесения предоплаты, размер которой составил 700 тыс. рублей. Получив деньги, мошенник скрылся, а потерпевший обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время задержанный находится в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ведется расследование по делу о мошенничестве с квартирой 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По данным местных СМИ, трёхкомнатную квартиру ветерана, где она проживала со своей внучкой, последняя продала и купила однокомнатную квартиру, в которой также прописала бабушку. Однако фактически бабушка жила у своего сына, а коммунальные долги тем временем копились и превысили с учётом просрочки 200 тыс. рублей. За эти долги сейчас заставляют расплачиваться ветерана Великой Отечественной войны.