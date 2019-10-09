Самара, , 14:52 — REGNUM В Самарской области проводится проверка по факту обнаружения трупа мужчины возле магазина в селе Подстепки. Об этом 8 октября сообщает TL Tgorod.

По словам начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области Сергея Гольдштейна, сейчас стражи порядка ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы, которая была назначена для установления причины смерти бывшего директора подстепкинской школы.

Напомним, что незадолго до происшествия в сети появилось любительское видео, на котором житель города Тольятти Илья Г. (блогер), угостил мужчину водкой, снимая происходящее на видео, предположительно, чтобы выложить его на своем канале в «Ютуб».