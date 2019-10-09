Курган, , 14:31 — REGNUM В Кургане местный житель обвиняется в производстве синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Полицейские Кургана завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя, который обвиняется в кустарном производстве синтетических наркотиков с целью дальнейшего сбыта.

Установлено, что запрещённые вещества он изготовлял в лаборатории, которую организовал на участке в одном из садоводческих товариществ Кургана. Он произвёл полтора килограмма наркотиков, которые расфасовал, но сбыть их ему помешали полицейские.

Сейчас он обвиняется по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Максимальное наказание по данной статье — пожизненное заключение.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.