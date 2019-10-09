Челябинск, , 14:20 — REGNUM В Челябинске задержан местный житель 2003 года рождения, подозреваемый в сбыте крупной партии наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В момент задержания сотрудники полиции изъяли у юноши семь свёртков «синтетики», а также он показал тайники, куда успел положить смертельное зелье. В результате сыщики изъяли ещё 13 свёртков смертельного зелья. По данным фактам возбуждено уголовное дело.

По информации органов дознания, челябинец в интернете получил информацию от неустановленного на данный момент лица о местонахождении наркотика, после чего забрал смертельное зелье, расфасовал и отправился раскладывать по тайникам.

Отметим, что максимальное наказание по инкриминируемой юноше статье предполагает лишение свободы на длительный срок: от 10 до 20 лет.