Уфа, , 14:16 — REGNUM Личность водителя, подозреваемого в наезде на 8-летнего ребенка во дворе дома в Уфе, установлена. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба отдела ГИБДД по Уфе.

По сообщению пресс-службы, неустановленный водитель, управляя автомобилем, двигался задним ходом по дворовому проезду улицы Революционная напротив дома №14.

Во время движения он сбил 8-летнего мальчика, который шел домой из школы. В результате аварии ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу. Там школьнику оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Полицейские незамедлительно начали розыск водителя.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний водитель автомобиля «Киа Рио».

Нарушителю грозит лишение прав управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.