Даугавпилс, Латвия, , 14:21 — REGNUM Бывший мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс задержан в Латвии местным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по подозрению во взяточничестве и отмывании денег. Об этом 9 октября сообщает агентство LETA.

По версии следствия, подозреваемый в период с января по август 2018 года получил взятки в размере не менее €6 тысяч в обмен на поддержку в закупочном конкурсе.

По данным источника, телефон Эйгимса в настоящее время отключен, а сам он для комментария недоступен.

Отметим, ранее, в декабре прошлого гола KNAB уже задерживало бывшего мэра Даугавпилса по подозрению в получении взятки в размере €10 тысяч. Сам Эйгимс тогда всё отрицал, а KNAB не выдвигало обвинений против него.

Напомним, Рихард Эйгимс являлся мэром Даугавпилса с сентября 2017 по ноябрь 2018 года.

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