Рига, , 13:58 — REGNUM В столице Латвии два десятка граждан Украины пропустили свой рейс по вине работников аэропорта, сообщило 9 октября информационное агентство УНИАН.

Пассажиры рейса Рига — Киев компании WIzz Air были вынуждены отстоять огромную очередь, поскольку из восьми пунктов контроля работал только один.

«20 человек простояли в очереди на контроль два-три часа, отстояли, добрались до паспортного контроля, прошли его, и всё равно не успели… Перед ними просто захлопнули дверь!», — рассказал один из очевидцев.

Он отметил, что сотрудники аэропорта никак не реагировали на замечания о приближающемся вылете. В итоге самолёт улетел полупустым.

Напомним, жалобы на работу рижского аэропорта начали поступать ещё 7 октября.

Читайте также: В аэропорту Риги наблюдаются очереди

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2019 года через киевский аэропорт Борисполь прошли 11,6 млн пассажиров, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Главный аэропорт Украины в 2019 г. нарастил пассажиропоток на 22,5%