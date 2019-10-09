Томск, , 13:53 — REGNUM Природные лесные пожары в России никуда не делись. После небольшого затишья ФБУ «Авиалесоохрана» вновь публикует сводки с тревожащей информацией. По состоянию на 9 октября, в стране действует семь лесных пожаров общей площадью 151 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самый большой из всех очагов, по которым проводится активное тушение, находится в Томской области (99 га). Далее следуют: Тува (40 га), Забайкалье (10 га) и Республика Алтай (2 га).

Напомним, на 7 октября, в России бушевало 12 лесных очагов, по которым осуществляли работы по активному тушению, а их общая площадь составляла 290 га.

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