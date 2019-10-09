Красноярск, , 13:46 — REGNUM В Красноярске перед судом предстанет 31-летний мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии в отношении девушки. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 октября в Главном следственном управлении СКР по краю.

Расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), завершено.

По предварительной версии следствия, 5 августа 2019 года с 02:30 по 03:00 по местному времени девушка возвращалась на самокате домой от подруги. Около одного из домов на улице Шахтёров она увидела перед собой стоявшего на тротуаре мужчину.

Как только девушка поравнялась с ним, злоумышленник напал на неё, затащил за здание шиномонтажной мастерской и совершил сексуальное насилие. После этого красноярец скрылся с места преступления. Его личность установили с помощью молекулярно-генетической экспертизы.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Тихвин Ленинградской области 14-летний подросток изнасиловал шестилетнюю девочку, заманив её сладостями.

Читайте также: В Ленобласти ученик петербургской спецшколы изнасиловал дошкольницу