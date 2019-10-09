Москва, , 13:53 — REGNUM В здании биологического факультета МГУ имени Ломоносова произошло задымление, в результате которого были эвакуированы люди. Об этом 9 октября сообщил источник в экстренных службах.

«Поступило сообщение о задымлении сушильного шкафа в пятиэтажном здании биологического факультета по адресу: Ленинские горы, дом 1, строение 12», — приводит РИА Новости слова источника.

Также он сообщил, что до прибытия пожарных расчетов из здания биофака было эвакуировано 200 студентов и преподавателей.

Кроме этого, пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москва, подтвердила, что причиной задымления стало тление сушильного шкафа, которое происходило на площади в 0,5 кв. метров, и которое в настоящее время ликвидировано. О пострадавших не сообщается.