Курган, , 13:44 — REGNUM В Курганской области пограничники совместно с тюменскими таможенниками пресекли ввоз крупной партии заготовок для изготовления контрафактных товаров. Груз направлялся из Казахстана в Москву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского таможенного управления.

При проверке документов при пересечении российско-казахстанской границы в грузовом отсеке тонара находились товары народного потребления общим весом почти 14 тонн и более 30 тысяч заготовок для изготовления обуви с нанесённой уже маркировкой брэндов Adidas и Nike. В сопроводительных документах получателем груза указано московское предприятие.

Хоть заготовки и не являются готовыми изделиями, нанесённая на них маркировка позволила правообладателям заявить о незаконности использования товарных знаков и оценить ущерб на сумму более 126 млн рублей.

Таможенники направили материалы в полицию. Дальнейшую судьбу заготовок решит суд.