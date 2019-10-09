Уфа, , 14:41 — REGNUM Около 500 млн рублей незаконно обналичили в Уфе через фирмы-однодневки. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы, трое уфимцев создали две фирмы-однодневки, которые зарегистрировали на подставных лиц. С 2015 по 2017 годы подозреваемые неправомерно вывели со счетов свыше 100 клиентов порядка 500 млн рублей.

Отмечается, что деньги переводились на счета фирм-однодневок для якобы оплаты строительных работ, консультационных услуг и разработки программного обеспечения и прочее.

Затем деньги обналичивались и передавались клиентам. За свои услуги подозреваемые брали 7 процентов от суммы перевода.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, доход «предпринимателей» от такой деятельности составил порядка 27 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ.

Суд признал подозреваемых виновными и приговорил каждого к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 500 тыс. рублей.