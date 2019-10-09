Ёнчхон, , 13:55 — REGNUM Предположительно на свиноводческой ферме, расположенной в районе Синсо-мён уезда Ёнчхон провинции Кёнгидо, зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, в настоящее время группа инспекторов выясняет точные причины смерти животных.

Известно, что если на ферме обнаружат вирус, то число случаев заражения АЧС увеличится до 14.

Отметим, что первый случай заражения африканской чумой был зафиксирован в городе Пхаджу 17 сентября.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.