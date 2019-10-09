Москва, , 15:24 — REGNUM Холдинг «Вертолёты России» подтвердил факт несчастного случая, который произошёл с одним из его сотрудников. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба холдинга.

«Действительно, с нашим сотрудником в нерабочее время произошел несчастный случай, и в настоящее время он находится на больничном», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что обстоятельства произошедшего, приводимые рядом СМИ, это домыслы и фантазии тех, кто писал данные сообщения.

«Желаем нашему коллеге скорейшего выздоровления», — заключается в сообщении российского холдинга.

Отметим, ранее в некоторых телеграмм-каналах и СМИ появилась информация, что заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию «Вертолетов России», заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности «Оборонпрома» Игорь Ч. выпал из окна своего коттеджа, находящегося в Подмосковье, и находится в больнице с черепно-мозговой травмой.