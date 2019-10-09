Бангкок, , 13:32 — REGNUM В общей сложности одиннадцать слонов погибли в водопаде в Таиланде, сообщает Sindonews.

Известно, что ещё пять погибших слонов обнаружили сотрудники национального парка Хао Яй в Таиланде с помощью беспилотников.

«Мы понимаем, что слоны пытаются перейти на другую сторону реки», — заявил журналистам Бадин Чансрикам, сотрудник местного национального парка.

Местные СМИ сообщают, что причина падения слонов в быстротечную реку пока не известна. Ранее были найдены два выживших слона, которые пытались найти путь и взбирались на скалу. Сотрудники парка опустили им пищу, содержащую добавки, чтобы они быстрее смогли восстановить свои силы.

В настоящее время в национальном парке все еще находится около 300 диких слонов. Сотрудники парка пытаются вытащить туши из реки, опасаясь, что они могут загрязнить воду.

Напомним, в 1986 году слоны в Таиланде были объявлены вымирающим видом. В современном мире есть два вида слонов, а именно Африканские и Азиатские. Слоны в Таиланде относятся к подвиду индийские. Тайские слоны имеют небольшое отличие от других подвидов. Эти слоны имеют более короткие передние ноги и более толстое тело, чем индийские.

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