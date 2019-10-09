Киев, , 13:33 — REGNUM В Голосеевском районе Киева в парке неизвестные залили краской табличку, посвящённую участникам гражданской войны в Донбассе. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Отмечается, что о правонарушении заявили работники парка. Полицейские выехали на место и зафиксировали событие. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители задержали подозреваемого в осквернении памятников жертвам Холокоста в нескольких областях Украины.

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