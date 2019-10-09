Симферополь, 9 октября 2019, 13:45 — REGNUM В Симферополе после публикации в социальных сетях видеороликов с многочисленными нарушениями правил дорожного движения задержали 19-летнего водителя. Об этом ИА REGNUM 9 октября сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
По данным правоохранителей, сотрудники ГИБДД оформили девять административных материалов за ряд противоправных действий. Также за невыполнение требования полицейского материалы дела были переданы в суд, который назначил нарушителю наказание в виде административного ареста на пять суток.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь 30 сентября служебная машина министра ЖКХ Крыма попала в ДТП на улице Калинина в Симферополе, водитель и пассажиры автомобиля скрылись с места происшествия.
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