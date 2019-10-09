Симферополь, , 13:45 — REGNUM В Симферополе после публикации в социальных сетях видеороликов с многочисленными нарушениями правил дорожного движения задержали 19-летнего водителя. Об этом ИА REGNUM 9 октября сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

«В социальных сетях появилось видео, на котором водитель тонированного автомобиля марки ВАЗ-21 063 явно пренебрегает требованиями ПДД. Вскоре он был остановлен сотрудниками отдельного взвода ДПС. Помимо нарушений правил тонировки, 19-летний гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, но так и не выполнил требования об их устранении», — отметили в МВД.

По данным правоохранителей, сотрудники ГИБДД оформили девять административных материалов за ряд противоправных действий. Также за невыполнение требования полицейского материалы дела были переданы в суд, который назначил нарушителю наказание в виде административного ареста на пять суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь 30 сентября служебная машина министра ЖКХ Крыма попала в ДТП на улице Калинина в Симферополе, водитель и пассажиры автомобиля скрылись с места происшествия.

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