Лондон, , 13:30 — REGNUM Полиция Великобритании задержала 583 экологических активиста за несколько дней проведения экологическим движением Extinction Rebellion протестных акций в Лондоне. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Скотланд-Ярда.

«Всего с начала протестов в Лондоне задержали 583 человека», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что по состоянию на 07:30 по местному времени (9:30 мск) британскими полицейскими было задержано 28 человек из числа протестующих.

Кроме этого, указывается, что из-за протестов экологических активистов в Лондон прибыло дополнительно 500 сотрудников полиции Британии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько сотен экологических активистов в Берлине блокировали мост Маршалл-Брюке, который ведет к зданиям немецкого парламента (бундестаг) и Ведомства федерального канцлера.