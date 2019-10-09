Луганск, 9 октября 2019, 13:20 — REGNUM Украинская сторона сорвала процесс разведения войск в районе населённого пункта Золотое, 9 октября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко.
Напомним, ранее полиция Украины была вынуждена применить оружие, чтобы остановить экс-участников боевых действий в Донбассе, которые пытались прорваться в район Золотого.
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