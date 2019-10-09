Курск, , 13:08 — REGNUM В Курской области на сахарном заводе в Мантуровском районе 8 октября погиб 31-летний сотрудник. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Рабочий запускал привод ленточного конвейера галереи жомоудаления и был зажат в механизме. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту организована доследственная проверка. Следователи выясняют подробности произошедшего и ищут виновных в несоблюдении техники безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.