Москва, , 13:04 — REGNUM В ресторане на Арбате в Москве у 65-летнего судьи из Мозамбика исчезли 460 тыс. рублей. Об этом сообщает 9 октября телеканал «РенТВ».

По данным СМИ, иностранный гость повесил на спинку стула сумку с деньгами и вещами. После обеда он обнаружил, что его вещи пропали. В сумке лежали 4 тыс. евро, 2 тыс. долларов, 1,2 тыс. рандов (валюта ЮАР). В переводе на рубли, сумма похищенного составляет 461 тыс. долларов.

Известно, что уже задержан подозреваемый в совершении преступления, им оказался 53-летний гражданин Перу. Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).