Курган, , 12:55 — REGNUM В Кургане возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов в подпольном крематории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

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Напомним, 8 октября в СМИ появилась информация, что в Кургане действует подпольный крематорий, где сжигают человеческие останки, медицинские отходы и трупы животных, а также утилизируют просроченные лекарственные препараты. Нелегальный объект был обнаружен в заброшенном цехе по улице Омской, 179а.

На место 8 октября выехали сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. В настоящее время сотрудниками следственного управления СКР по Курганской области продолжается осмотр места происшествия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

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