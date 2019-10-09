Калуга, , 13:00 — REGNUM В Калуге глава общества с ограниченной ответственностью продал спутниковое оборудование стоимостью более трёх млн рублей, переданное ему на ответственное хранение. Об этом 9 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По версии следствия, деньги, полученные за чужие спутниковые антенны, коммерсант потратил на собственные нужды. По данному факту следственным управлением УМВД России по Калужской области было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

В настоящее время уголовное дело направлено в Калужский районный суд. Обвиняемому грозит наказание до 10 лет лишения свободы.