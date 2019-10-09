Анкара, , 12:55 — REGNUM По данным министерства иностранных дел (МИД) Турции, за последнее время в стране были «нейтрализованы» 109 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 9 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Курды из РПК (сс) Kurdishstruggle

Среди «нейтрализованных» также присутствовали высокопоставленные руководители повстанцев. Отмечается, что РПК значительно снизила свою вербовочную активность, а их численность в приграничных территориях составляет менее 500 человек.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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