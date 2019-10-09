Муконо, Уганда, , 12:49 — REGNUM Жителя округа Муконо подозревают в том, что он якобы забил свою дочь до смерти за то, что она съела еду, которую он принес с вечеринки. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, Исма Сесанга, житель деревни Касаво в округе Муконо, в настоящее время находится под стражей в полицейском участке Наггалама. Ему были предъявлены в избиении своей 10-летней дочери, что привело к ее смерти вечером в воскресенье, 6 октября.

Заместитель официального представителя полиции Кампалы Люк Овойесигире заявил, что предварительное расследование показало, что Сесанга сначала избил двух своих сыновей, прежде чем наброситься на дочь.

Несмотря на то, что Сесанга утверждает, что его дочь умерла, пытаясь убежать от побоев, жители настаивают на том, что подозреваемый убил девочку на месте. По словам Овойесигире, Сесанга заявил, что покойная решила сбежать, когда увидела, как он избивает ее младших братьев, и споткнулась о твердый предмет, что и вызвало ее смерть.

Конфликт произошел после того, как Сесанга вернулся с соседской вечеринки с едой. По сообщениям, затем он вышел из дома и вернулся около 9 вечера. По возвращении Сесанга приказал детям принести ему еду, на что они ответили, что уже съели ее.

По словам журналистов, Сесанга один жил со своими тремя детьми. Полиция не смогла установить, куда ушла мать детей.