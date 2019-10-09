Уфа, , 13:13 — REGNUM Более 1700 «живых» подписей против строительства дельфинария в Уфе передали представители инициативной группы в администрацию Октябрьского района города. Об этом 9 октября сообщает ИА «Башинформ».

1774 уфимца подписали обращение граждан с просьбой приостановить строительство дельфинария.

По словам активистов, противников строительства данного объекта гораздо больше. Многие граждане просто не успели подписать документы.

Отмечается, что обращение граждан будет также передано в администрацию города Уфы и в администрацию главы Башкирии Радия Хабирова.

Активисты предлагают вместо дельфинария рассмотреть вопрос строительства 3D-океанариума или другого образовательного или спортивного объекта.

Для обсуждения данного вопроса предметно активисты предлагают собрать круглый стол, на который можно будет ознакомиться с мнением экспертов.

Напомним, что против строительства дельфинариума в Уфе в интернете была создана петиция, которая собрала более 61 тысячи подписей.