Половинский район, Курганская область, , 12:36 — REGNUM В Курганской области мужчина подозревается в причинении смерти односельчанину по неосторожности. Погибший скончался от поражения электрическим током, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Зауралью.

Следствием установлено, что 5 октября 2019 года 59-летний житель деревни Нахимовка Половинского района самовольно подключил неизолированный металлический провод к электрической сети соседнего дома. Провод до своего дома он проложил через через соседские постройки. Днём 6 октября 56-летний местный житель взял провод в руки и, получив удар электрическим током, погиб на месте.

На данный момент сельчанин подозревается в преступлении по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следствие выясняет на данный момент все обстоятельства происшествия.