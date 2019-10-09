Анкара, , 12:36 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали десять человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), об этом 9 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Аресты производились сразу в нескольких провинциях страны на основании 26 ордеров, выданных прокуратурой.

Во время задержаний были изъяты, оружие, амуниция, документы, а также цифровые носители информации.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией террористической организацией, поэтому ее деятельность в стране преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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