Манила, , 12:21 — REGNUM Агентством по обеспечению соблюдения закона о наркотиках на Филиппинах была задержана жительница Индонезии с 8 килограммами метамфетамина, сообщает Antara.

Посольство Индонезии в Маниле немедленно запросило консульский доступ для встречи с задержанной.

«Сейчас идет расследование. Посольство Индонезии окажет помощь в обеспечении и соблюдении законных прав гражданки Индонезии», — заявил глава отдела по защите граждан Индонезии при МИД страны Джуда Нуграха на встрече с журналистами в Джакарте.

Известно, что филиппинские власти арестовали жительницу Индонезии, когда она прибыла в аэропорт Манилы. Правоохранительные органы с подозрением отнеслись к сумке, которую несла женщина. Оказалось, что в ней был метамфетамин стоимостью около 15,2 млрд рупий ($1 млн).

«Если основываться на верховенстве закона на Филиппинах, торговцы наркотиками будут приговорены к максимальному сроку лишения свободы», — отметил Джуда Нуграха, подчеркнув, что правительство Индонезии будет контролировать судебный процесс по этому делу.

Напомним, с момента вступления в должность в 2016 году президент Филиппин Родриго Дутерте начал борьбу с наркотиками. В результате репрессий было убито около семи тысяч подозреваемых наркоторговцев, а более 256 500 дилеров были арестованы в ходе широкомасштабных операций по всей стране.