Москва, , 12:23 — REGNUM В московском районе Лианозово (СВАО) сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию поступило сообщение о краже из квартиры на Алтуфьевском шоссе. 48-летняя москвичка обнаружила пропажу ювелирных украшений, денежных средств и оргтехники на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Следствие установило, что кражу совершил 46-летний родственник потерпевшей. Он проиграл крупную сумму денежных средств на ставках и похитил ценные вещи из квартиры, чтобы расплатиться с долгами.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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