Красноярск, , 12:08 — REGNUM По Красноярску 9 октября разгуливал голый мужчина. Его задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии при патрулировании улицы Ленина.

Мужчина без одежды в Красноярске Пресс-служба управления Росгвардии по Красноярскому краю

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю, мужчину передали сотрудникам скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Воронежской области нетрезвый голый мужчина угрожал взорвать гипермаркет. Дебошира задержали.

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