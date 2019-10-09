Волгоград, , 12:55 — REGNUM В Волгоградской области за время эпидсезона 2019 года зафиксирован один случай летального исхода после укуса клеща — пострадавший скончался после заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, сообщили 9 октября в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Всего специалисты зарегистрировали 14 случаев заражения от клещей.

В эпидсезон 2019 года в Волгоградской области было выявлено семь случаев Крымской геморрагической лихорадки (один пострадавший скончался) и семь случаев иксодового клещевого боррелиоза. С наступлением низких температур насекомые уходят на перезимовку. Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 114 человек, ревакцинацию сделали 64 волгоградца — те, кто выезжал на эндемичные территории.

В лаборатории областного Центра гигиены и эпидемиологии было исследовано 566 экземпляров клещей, снятых с людей. По данным специалистов, за помощью в медицинские организации региона обратились 2 тыс. 386 человек, пострадавших от укусов насекомых. Этот показатель не превышает среднемноголетнего уровня.