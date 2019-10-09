Казань, , 12:05 — REGNUM В Татарии вынесен приговор в отношении двоих подростков по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Молодые люди 2004 и 2005 годов рождения получили наказание в виде 6,5 лет лишения свободы каждый.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июля 2019 года, будучи нетрезвы и гуляя на детской площадке в районе улицы Шевченко, 14-летний и 15-летний подростки увидели спящего на скамейке нетрезвого мужчину. Они подошли, потребовали сигареты, а потом уронили его на землю. Мужчина скончался от травм, которые были причинены фигурантами. На теле погибшего потом насчитали следы от 24 полученных ударов. Следователи уточнили, что подростки прыгали на беспомощном человеке, пока тот не перестал подавать признаки жизни.

После всего этого подростки раздели мужчину и скрылись. В ту же ночь подозреваемых задержали, поместив под стражу. Вину они признали частично, заявив, что не хотели убивать.

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