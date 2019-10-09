Ирбит, Свердловская область, , 12:02 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, в том числе одни ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Столкновение двух автомобилей произошло 8 октября в 22:00 по местному времени на автодороге возле Ирбита. В тот вечер водитель автомобиля «ВАЗ-21 102» пересёк сплошную линию и, выехав на полосу встречного движения его машина столкнулась с автомобилем «Лада XRAY».

В результате аварии пострадал пассажир «ВАЗ-21 102», а также пассажиры автомобиля «Лада XRAY» — 21-летняя девушка и её младший шестилетний брат. Все они получили травмы и были госпитализированы.

Отметим, что водитель допустивший выезд на встречную полосу находился в состоянии алкогольного опьянения.

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