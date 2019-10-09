Кетовский район, Курганская область, , 12:01 — REGNUM Курганский городской суд 9 октября 2019 года постановил сменить меру пресечения обвиняемому в превышении должностных полномочий бывшему главе Кетовского района с домашнего ареста на заключение под стражу до 13 ноября. Причиной решения стало нарушение режима домашнего ареста 14 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Напомним, бывшего главу Кетовского района, который ещё называют «курганской Рублёвкой», Александра Н. подозревают в том, что в июне 2015 года, заведомо зная о невыполненных работах по строительству водопровода стоимостью 15 млн рублей, подписал недостоверные акты об их приёмке.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Ранее Александр Н. был оштрафован на 3,5 млн рублей за взятки, полученные за содействие в незаконном получении земельных участков на «курганской Рублёвке» по символической цене.

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