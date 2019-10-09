Самара, , 12:02 — REGNUM Работу одного из бассейнов для очистки сточных вод в Самаре остановили на неопределенное время из-за его загрязнения влажными салфетками. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

По словам сотрудников предприятия, неразлагающиеся салфетки во время пребывания в канализации сбиваются в плотную волокнистую массу и в бассейнах очистки обволакивают все детали, которые находятся внутри стоков, поэтому подобные засоры снижают уровень очистки сточных вод.

«Огромная серая масса практически полностью перекрыла поступление воздуха, необходимого для жизнедеятельности микроорганизмов, которые производят биологическую очистку стоков», — сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Отмечается, что сотрудники предприятия уже извлекли и вывезли шесть грузовых машин с мусором.

По сообщению пресс-службы, на реконструкцию ГОКС было затрачено около миллиарда рублей.

«Теперь все это подвергается совсем необязательному испытанию мусором», — сетуют работники предприятия.

Пресс-служба предприятия напоминает, что в канализацию категорически нельзя выкидывать салфетки, средства гигиены, продукты, наполнители кошачьих туалетов, строительный мусор и тряпки. Поскольку это приводит к авариям на очистных сооружениях города.