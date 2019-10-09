Благовещенск, , 11:52 — REGNUM Уполномоченная по правам предпринимателей в Приамурье Оксана Степанова была признана виновной в незаконном обороте алкогольной продукции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В одном из ресторанов города Свободный правоохранительными органами была изъята крупная партия спиртных напитков на сумму порядка 1,5 млн рублей, которая, как оказалось, принадлежала Оксане Степановой.

Решением суда омбудсмен оштрафована на сумму 3,5 млн рублей, её сообщница заплатит штраф в размере 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии не могут выбрать себе уполномоченного по правам предпринимателей.