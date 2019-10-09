Самара, 9 октября 2019, 11:37 — REGNUM Смертельное ДТП произошло на Южном шоссе в Самаре. Об этом 9 октября сообщает «Волга Ньюс».
В 07:00 часов утра автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с Hyundai и Toyota Auris. Водитель отечественного автомобиля погиб. Еще пяти пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники городского поисково-спасательного отряда, сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.
Отмечается, что по предварительным данным областного УМВД, виновником аварии стал водитель ВАЗ-2110, который выехал на полосу встречного движения. По данному факту сейчас проводится проверка.