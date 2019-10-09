Курган, , 11:35 — REGNUM В Курганской области жительницу Кетовского района подозревают в мошенничестве при избавлении пенсионера от алкоголизма. Ущерб потерпевшему составил 20 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Установлено, что в августе 2019 года 54-летняя женщина предложила своему 64-летнему знакомому провести курс капельниц, которые, по её словам, избавляют от алкоголизма. Стоимость «лечения» она оценила в 20 тыс. рублей.

Лекарства капались, а зависимость у пенсионера оставалась. Его родственники заподозрили, что вместо дорогостоящих лекарственных средств их родственника «лечат» дешёвыми и неэффективными препаратами.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.