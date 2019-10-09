Петровское, 9 октября 2019, 11:36 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь по населённому пункту Петровкое, где должен начаться процесс разведения сил, сообщили 9 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Он отметил, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали факт нарушения.
Как сообщало «Донецкое агентство новостей», ранее в Петровское прибыли сотрудники специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представительства ДНР в СЦКК. Они будут наблюдать за процессом отведения сил, если он всё же состоится.
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