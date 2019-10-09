Чита, , 11:31 — REGNUM В Забайкальском крае наблюдается напряжённая дорожная обстановка из-за похолодания и снежных осадков, а спасатели дают рекомендации о том, как избежать обморожений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным управления дорог, особенно аккуратными водителям необходимой быть на федеральной автодороге в Чернышевском и Могочинском районах. Там из-за обильного выпадения снега наблюдается ухудшение видимости, местами снежный накат.

«Обморожение наступает при нулевой температуре воздуха, когда повышена влажность, сильный ветер, а на человеке промокшая одежда или обувь», — предупредили спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый снег в Забайкалье выпал ещё в конце августа 2019 года. Зимние осадки летом наблюдали по дороге из Чернышевска в районе хребта перед Урульгой.

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