Михайловский район, Волгоградская область, , 11:45 — REGNUM В Михайловском районе Волгоградской области 18-летний водитель въехал на автомобиле ВАЗ-2106 в дерево. Скончались четыре человека, находившиеся в машине, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, 9 октября около 00:55 автомобиль двигался по дороге в сторону лесного массива. Водитель не справился с управлением, после чего ВАЗ-2106 вынесло с проезжей части, и произошло столкновение с деревом. Отмечается, что за рулем сидел молодой человек, у которого водительский стаж был 3 месяца.

Сообщается, что сам водитель, две девушки 16 и 18 лет и еще молодой человек 18 лет скончались на месте. Еще одного 18-летнего парня с травмами доставили в больницу.

По данному факту правоохранителями проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября в результате столкновения двух автомобилей в центре Санкт-Петербурга, погиб пешеход, который оказался поблизости.