Донецк, , 11:25 — REGNUM Сотрудники специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прибыли в населённый пункт Петровское для наблюдения за процессом отвода сил, сообщило 9 октября «Донецкое агентство новостей».

Участок разведения сил находится в 30 км от Донецка. Согласно плану, стороны должны запустить сигнальные ракеты, которые свидетельствуют о готовности к отводу войск. Аналогичная процедура должна также состояться в районе населённого пункта Золотое в ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ подвергли обстрелу территорию населённого пункта Золотое-5. В Народной милиции ЛНР отметили, что таким образом украинская сторона пытается сорвать процесс разведения сил на этом участке.

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