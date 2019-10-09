Джуба, , 11:24 — REGNUM Министерство нефти Южного Судана сообщило о большом количестве очагов разливов нефти после разрыва трубопровода на севере страны, в результате которого в окружающую среду просочились более 2000 баррелей нефти. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Министр нефти Ауу Дэниел Чуанг сказал журналистам, что две недели назад авария произошла на нефтяных месторождениях Юнити, управляемых консорциумом китайских, малайзийских, индийских и местных нефтяных компаний.

Он сказал, что утечка была локализована, и «нам осталось очистить почву в этом районе».

«Конечно, мы знаем, что производство [нефти] снижалось в течение последних пяти лет, и трубопровод был пуст и, вероятно, был заполнен водой, (что) может ускорить процесс коррозии внутри трубопровода», — сказал Чуанг.

«Вот почему мы все будем подозревать, что разрывы будут происходить время от времени …», — добавил он.

Рассматриваемая область является отдаленной, и степень масштабности разлива трудно проверить, заявляют журналисты.

Хотя министр упомянул, что пострадала только площадь в 400 квадратных метров, местные чиновники сообщили AFP, что река, используемая жителями трех округов, сильно загрязнена.

«Это затронуло все три округа великой Рубконы, то есть Восточную Рубкону, округ Буданг и Бентиу, и нефть загрязнила главную реку», — сказал региональный депутат Габриэль Тап.

Гатиек Оба, комиссар округа Буданг, сообщил, что воздействие нефтяного разлива было разрушительным.

«Этот разлив сильно влияет на этот район. Погибают деревья и трава, рыба и некоторые животные, потому что здесь влажно, вода вымывает нефть в источники воды, где есть рыба и животные», — заявил Буданг.

Активисты уже давно предупреждали о возможных последствиях от разливов нефти для жителей и окружающей среды в районе, где трубопровод был поврежден во время гражданской войны. Напомним, что Южный Судан был охвачен конфликтом с 2013 года из-за политического соперничества среди правящей элиты, а боевые действия опустошили нефтяной сектор — его основной источник дохода. Обеспокоенность по поводу воздействия нефтяных месторождений на окружающие общины возросла после десятилетий, когда компании пренебрегали экологическими нормами в охваченной войной стране. Исследование Cordaid, проведенное в 2014 году, показало, что «сообщества предполагают, что загрязняющие вещества от нефтедобычи вызвали много новых проблем со здоровьем, таких как увеличение бесплодия у женщин, увеличение числа выкидышей, а также проблемы с глазами и кожей».

По оценкам немецкой неправительственной организации «Знак надежды», которая исследовала влияние нефтяного загрязнения на страну, от разливов могли пострадать до 600 000 человек. Чуанг сказал, что правительство занято расследованием последствий нефтяного загрязнения в этом районе.

Во время своего пика добыча нефти в Южном Судане составляла 350 000 баррелей в день. С момента подписания мирного соглашения в 2018 году добыча выросла со 135 000 до 178 000 баррелей в день, передает издание.