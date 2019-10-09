Челябинск, , 11:19 — REGNUM В Челябинске вынесен приговор в отношении супругов, обвиняемых в незаконной торговле контрафактной табачной продукцией (п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Курчатовский районный суд Челябинска признал мужчину 1976 года рождения и женщину 1981 года рождения виновными, и назначил каждому наказание в виде одного года лишения свободы условно.

По версии следственных органов, супружеская пара закапала немаркированные табачные изделия с целью их продажи через торговые павильоны. В ходе задержания у них были изъяты более четырёх тысяч пачек сигарет на общую сумму более 240 тыс. рублей.

Отметим, что по решению суда вся конфискованная табачная продукция подлежит уничтожению.