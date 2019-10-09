Южно-Сахалинск, , 11:19 — REGNUM Практически во всех районах Сахалинской области и Курил начался отопительный сезон, жители двух муниципалитетов так и не получили отопление, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На данный момент не начался отопительный сезон только в Невельском и Курильском районах. Не забывайте, что вы находитесь под пристальным вниманием не только населения, но и надзорных органов. О всех проблемах, даже на ваш взгляд самых незначительных, необходимо оперативно сообщать в министерство», — сказал на селекторном совещании руководителям районов министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области прокурор предложил отправлять в отставку мэров, которые срывают отопительный сезон. У многих коммунальщиков есть неоплаченные долги за предыдущий отопительный сезон.