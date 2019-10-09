Чебоксары, , 11:02 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии возбуждено уголовное дело за самовольное подключение местного жителя, у которого были долги за газ, к газопроводу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

В надзорном ведомстве установили, что в 2018 году жителю села Сугуты Батыревского района работники газовой службы отключили подачу газа в жилой дом из-за накопившихся долгов за газ.

«Ему удалось самостоятельно подключится к газопроводу и самовольно возобновить подачу газа в дом, за что в ноябре 2018 года решением суда его привлекли к административной ответственности», — говорят в прокуратуре.

Весной 2019 года газовики вновь отключили дом злоумышленника от подачи газа, но он в очередной раз самовольно подключился к газопроводу. В ведомстве поясняют, что «с учётом возможных негативных последствий за повторное незаконное подключение к газопроводу предусмотрена уголовная ответственность». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 215.3 УК РФ («самовольное подключение к газопроводу»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году к трагедии привели изменения в конструкции газопровода в многоквартирном доме в селе Тувси Цивильского районе. В 2013 году перед судом предстал житель дома, который получил три года два месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Следственным управлением СКР по Чувашии тогда было установлено, что в декабре 2012 года мужчина в нарушение требований пожарной безопасности, запрещающих самовольное внесение изменений в конструкцию газовой и дымовой систем, в целях утепления квартиры закрыл вентиляционные каналы. Для установки теплогенератора он самовольно сорвал пломбу с опуска внутриквартирного газопровода, заглушенного ранее работниками газового хозяйства, демонтировал заглушку и самовольно присоединил к газопроводу подводку. Но так как теплогенератор установлен не был, свободный конец сильфонной подводки остался негерметичным, что повлекло утечку газа, а затем — взрыв с обрушением второго подъезда дома. Под завалами погибли два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на заседании регионального правительства глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, что в чебоксарском Заволжье строительство газопровода «полностью будет проводиться» в 2020 году, а «в 2021 году практически по трубе пойдёт газ».

Читайте также: Глава Чувашии сообщил, когда «по трубе пойдёт газ» в Заволжье