Москва, , 11:06 — REGNUM Видеозапись с задержаниями лиц, участвовавших в финансировании международной террористической группировки, опубликована на официальном канале российского Следственного комитета в YouTube. О масштабной спецоперации ведомство сообщило 9 октября.

Кадры оперативного видео сняты, вероятно, в разных регионах России сотрудниками СКР и ФСБ. Силовики задерживают нескольких мужчин и проводят в их жилищах изъятие денег, телефонов и документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР возбудил уголовное дело о финансировании террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое под видом благотворительности организовали жители Кабардино-Балкарии, брат и сестра. Их контрагенты были выявлены еще в восьми регионах: Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарии, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях и в Тюменской области. С 2015 года сторонники группировки собрали более 6 млн рублей.

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